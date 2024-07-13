Национализированный завод виски и рома приостановит производство

До начала национализации у ЦПИ был план стратегического развития, который включал в себя смену выпускаемой продукции исходя из изменений акцизов на спиртное с 1 мая этого года, рассказал собеседник РБК. «Но в связи с увольнением генерального директора, который работал на предприятии 19 лет и отвечал за все бизнес-процессы, в том числе за формирование продуктового портфеля компании, осуществление этого плана стало невозможным», — добавил он. По его словам, из-за отсутствия в компании управленческих компетенций для создания продуктов — по разработке и согласованию рецептур, залистовки в сети, проведению переговоров с дистрибьюторами — продажи компании упали в два раза по сравнению с плановыми показателями и продолжат сокращаться.