Гляну на село: для развития сельского хозяйства в РФ не хватает кадров, техники и денег

Одна из наиболее острых проблем — нестабильность на ценовом рынке продукции растениеводства, отмечает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Виктора Журба. За последние три года цены на пшеницу уменьшились втрое: если в 2021 году в Приволжском федеральном округе можно было продать пшеницу за 18−20 ₽/кг, то в 2023 году стоимость опускались до 6 ₽/кг. При этом себестоимость производства продукции постоянно увеличивается из-за роста цен на запчасти к тракторам и оборудованию, на дизельное топливо, а также в связи с ростом зарплат на рынке труда.