В «Билайне» сменится глава

Александр Торбахов занимал позицию гендиректора «ВымпелКома» с 2020 года. На тот момент «ВымпелКом» был «дочкой» нидерландского холдинга VEON, который также владеет украинским «Киевстаром». После начала специальной военной операции VEON объявил о желании продать российский бизнес. Сделка завершилась осенью 2023 года. Покупателем выступила группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с Торбаховым. Стоимость всего «ВымпелКома» была оценена в 370 млрд руб., но основную часть этой суммы должны были погасить в счет списания долга VEON на российскую компанию, а оставшуюся — за счет выкупа бондов нидерландской компании.