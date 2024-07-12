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«Применит новое оружие»: СМИ рассказали о подготовке Европы к войне

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили и может применить карательный механизм международных госзакупок, пишет журнал Economist.

Источник: © РИА Новости

В начале июля Еврокомиссия ввела повышенные пошлины на ввоз китайских электромобилей. Позднее Пекин заявил, что планирует подать жалобу на ЕС в ВТО и ввести собственные ответные меры.

«Европа готовится к большой торговой войне. <…> Возможны дальнейшие конфликты (с Пекином. — Прим. ред.), во время которых ЕС применит новые виды (торгового. — Прим. ред.) оружия», — отметили в издании.

Среди возможных мер Евросоюза журналисты назвали применение международного механизма закупок. Если Китай откажется выполнить требования Брюсселя, то ЕС имеет право ограничить доступ китайских компаний к государственным тендерам в Европе.

По мнению журналистов Economist, другим противником европейских чиновников может стать Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США. В Брюсселе не оставят без ответа десятипроцентные пошлины на весь импорт, которые обещал ввести американский кандидат, добавили они.