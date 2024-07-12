Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов

РИА Новости изучило данные 178 экономик, которые на середину года опубликовали данные по ВВП за 2023 год. Показатель консолидированного госдолга учитывает задолженность центрального правительства, регионов и муниципалитетов.
Так, в 2023 году мировой госдолг вырос на 5,8% и достиг 101 триллиона долларов. В то же время глобальный ВВП рос меньшими темпами — на 4,2% в номинальном выражении, достигнув 105,4 триллиона долларов.
В результате размер мирового госдолга достиг 95,8% мирового ВВП против 94,5% годом ранее.
Самый большой госдолг у США — 37,5 триллиона долларов, что составляет 35,6% мировой экономики. На втором месте расположился Китай с 14,9 триллиона долларов, или 14,1% глобального ВВП. Консолидированный госдолг обеих стран вырос в прошлом году — на 6% и 8% соответственно, а его соотношение к мировой экономике увеличилось на 0,8 процентного пункта у Штатов и 0,5 процентного пункта у Поднебесной.
Тройку лидеров замыкает Япония, чей госдолг по итогам прошлого года, наоборот, сократился — на 3%, до 10,6 триллиона долларов. Одновременно уменьшилась и доля японского долга к глобальному ВВП — до 10,1% с 10,8% годом ранее.
Среди исследуемых стран лишь еще у восьми размер госдолга в прошлом году превышал 1% мировой экономики — это Великобритания, Франция, Италия, Индия, Германия, Канада, Бразилия и Испания. Совокупная доля госдолга к мировому ВВП вышеназванных стран достигла 80,2% после 79,1% годом ранее.
Россия по размеру консолидированного госдолга занимала 28-е место — за год он уменьшился на 12%, до 321,3 миллиарда долларов, что составляет 0,3% мировой экономики.