Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов

Самый большой госдолг у США — 37,5 триллиона долларов, что составляет 35,6% мировой экономики. На втором месте расположился Китай с 14,9 триллиона долларов, или 14,1% глобального ВВП. Консолидированный госдолг обеих стран вырос в прошлом году — на 6% и 8% соответственно, а его соотношение к мировой экономике увеличилось на 0,8 процентного пункта у Штатов и 0,5 процентного пункта у Поднебесной.