«М. Видео» обратилось в СК и МВД из-за «потребительского экстремизма»

«Часто решение о взыскании пени принимается судом с начислением до момента фактического исполнения. Но потребители уклоняются от получения денег, стремясь к тому, чтобы пеня начислялась в течение как можно более длительного времени. В результате потребитель, намеренно испортивший, например, телевизор стоимостью 100 000 ₽ и получивший в подтверждение заводского брака фиктивное заключение эксперта, может претендовать через год на возврат стоимости товара, пеню в размере 1%, которая к тому времени будет более чем втрое превышать стоимость товара, а также на всю эту сумму может быть начислен штраф в размере 50%», — добавил он.