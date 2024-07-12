ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 15 июля, на уровне ₽87,74, евро — ₽95,76, юаня — ₽11,98. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На пятницу, 12 июля, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽87,99, евро — ₽95,68, юаня — ₽12. Таким образом, доллар подешевел на 25 коп., юань — на 2 коп., а евро подорожал на 8 коп.
Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
Курсы валют.
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 17:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,4, продать — по ₽81,8;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽88,35.
Самые дешевые евро:
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽97,3, продать — по ₽94,91;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,45, продать — по ₽96,4.
Самые дешевые юани:
Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,2;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,81, продать — по ₽11,82.
На биржевых торгах в пятницу, 12 июля, курс юаня на Мосбирже сначала вырос на 0,44% и достиг на максимуме отметки ₽12,0055 в 11:30 мск. Затем валютная пара юань/рубль начала снижение. По состоянию на 12:21 мск юань на минимуме потерял 0,07% и достиг ₽11,944.
«Внутридневная структура торгов подтверждает текущую хрупкость спроса и высокую чувствительность курсообразования к активности продавцов. в первую очередь экспортеров. Пока активность последних невысока, юань способен удерживаться в районе ₽12 и может пытаться пойти повыше», — отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
Ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Сохраняется баланс между спросом и предложением на иностранную валюту. Такого мнения придерживается руководитель отдела акций УК «Первая» Антона Кравченко. Аналитик отмечает, что спрос на валюту снижен на фоне трудностей у импортеров в расчетах с иностранными контрагентами.
«При этом глобально российскую валюту удерживает от снижения жесткая монетарная политика ЦБ», — заключил эксперт.