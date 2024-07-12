ЦБ разъяснил, когда долгий звонок может повлиять на блокировку перевода

Сложность исполнения мер заключается в том, что сторонние организации не обязаны направлять в банки соответствующую информацию. Не определены и сами данные, которые банк должен использовать, и порядок их применения, рассуждает представитель Сбербанка. «Подобные инициативы ЦБ позволят ускорить процесс взаимодействия с теми банками, которые по каким-либо причинам еще не были готовы к обмену такой информацией», — считает представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Однако, по словам источника на рынке телекоммуникаций, установленный срок до 25 июля «слишком жесткий» для исполнения требований теми банками, которые еще не подключились к обмену.