Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства

По данным Forbes Kazakhstan, она заняла восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Ее предполагаемая выручка оценивается в 4,3 млрд тенге (790,7 млн руб. по курсу Банка России). Сулейменова является владельцем компании ADD Invest Properties (100-процентная доля). Через нее она с супругами Тимуром и Динарой Кулибаевыми (они занимают вторые места в рейтинге Forbes Kazakhstan с состоянием $5 млрд) управляет ТЦ Keruen City, ТЦ Talan Gallery и ТЦ Keruen в Астане, ТЦ Keruen City в Актобе, а также ТЦ Baizaar в Атырау. Общая коммерческая площадь составляет 26,2 тыс. кв. м.