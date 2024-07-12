Акции МТС Банка подскочили после выхода сильной отчетности

Акции МТС Банка вышли в плюс после публикации позитивной отчетности. На торгах Московской биржи по состоянию на 12:44 мск бумаги дешевели на 1,3% и торговались на уровне ₽1812 за акцию. На фоне публикации финансовых результатов акции МТС Банка начали дорожать и к 13:26 мск поднялись на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов — до ₽1868,5 за бумагу.
К 15:21 мск акции дешевели на 1,53% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня и торговались на уровне ₽1808 за бумагу. Котировки банка возобновили снижение на фоне общего негатива на российском рынке акций.
МТС Банк (MBNK) сообщил о росте чистой прибыли на 43% — до ₽6,4 млрд за первые пять месяцев года. Это соответствует рентабельности собственного капитала на уровне 19,4%. Отношение операционных расходов к доходам составило 32,2% по итогам пяти месяцев 2024 года.
Чистые комиссионные доходы (ЧКД) увеличились на 63,1% и достигли ₽10,9 млрд за счет развития сервисов ежедневного банкинга и роста продаж страховых продуктов. Их доля в операционных доходах до создания резервов достигла 35%.
Чистые процентные доходы МТС Банка за пять месяцев выросли на 17,7% до ₽17 млрд прежде всего за счет увеличения кредитного портфеля, сообщили в компании. Чистая процентная маржа за период составила 8,8% против 10,1% годом ранее.
Розничный кредитный портфель вырос на 9,5% с начала 2024 года — до ₽371,5 млрд. На 31 мая собственный капитал достиг ₽88 млрд (без учета бессрочных облигаций) в результате проведения первичного размещения акций в апреле 2024 года, а также благодаря увеличению нераспределенной чистой прибыли, говорится в сообщении компании.
В апреле 2024 года МТС Банк провел IPO на Московской бирже. В ходе размещения компания привлекла ₽11,5 млрд. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии. Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 13,3%. Капитализация МТС Банк на начало торгов была оценена в ₽86,6 млрд.
МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов, а также в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в стране. Основной акционер — «Мобильные ТелеСистемы». МТС на 42,1% принадлежит АФК «Система», которую контролирует семья Владимира Евтушенкова. НКР в 2021 году присвоило МТС-Банку кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом. В 2023 году рейтинговое агентство АКРА присвоило МТС Банку кредитный рейтинг на уровне А (RU) со стабильным прогнозом.
Чистая прибыль МТС Банка по итогам работы в 2023 году выросла в 3,8 раза, до ₽12,5 млрд. По итогам 2023 года кредитный портфель банка вырос на 40%. Клиентская база кредитной организации насчитывает почти 4 млн пользователей.