Акции МТС Банка подскочили после выхода сильной отчетности

МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов, а также в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в стране. Основной акционер — «Мобильные ТелеСистемы». МТС на 42,1% принадлежит АФК «Система», которую контролирует семья Владимира Евтушенкова. НКР в 2021 году присвоило МТС-Банку кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом. В 2023 году рейтинговое агентство АКРА присвоило МТС Банку кредитный рейтинг на уровне А (RU) со стабильным прогнозом.