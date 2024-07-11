В Думе попросили Грефа прекратить выпуск карт с «радужным единорогом»

В феврале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснял, что к «нормальной семицветной радуге» у властей претензий нет. «В нормальной семицветной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ — нет», — говорил депутат, отвечая на вопрос «Комсомольской правды» об аресте жительницы Нижнего Новгорода за сережки с радугой. Он привел пример: «идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены». Это, по мнению Хинштейна, и формирует образ представителя ЛГБТ. Он был автором инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ среди лиц всех возрастов, а не только детей. В Кремле заявляли, что не знают о законах, которые запрещали бы радугу в стране.