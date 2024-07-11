Счетная палата выявила причины недостатка инвестиций в России

В частности, СП подчеркивает, что в законе не закреплено понятие «инструмент стимулирования инвестиционной активности». Это не позволяет полноценно применять меры господдержки. В числе недостатков палата также называет отсутствие единого реестра стимулирующих инвестиции мер и систематизированного цифрового ресурса с их перечнем.
Кроме того, нет и единого органа на федеральном уровне, который бы администрировал работу по поддержке инвесторов, говорят аудиторы.
В то же время объем инвестиций в прошлом году увеличился почти на 10%, рассказал замглавы Минэка Мурат Керефов.