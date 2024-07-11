Счетная палата выявила причины недостатка инвестиций в России

Счетная палата (СП) выявила пробелы в государственных мерах поддержки инвесторов. Как говорится в ее бюллетене (есть у «Известий»), ряд барьеров препятствует получению компаниями льгот и тем самым снижает их востребованность. Аудиторы пришли к выводу, что меры поддержки недостаточно влияют на рост инвестиций в основной капитал в России.