Deutsche Bank решил спор с «козлом отпущения» в деле о ставках Libor

Иск подал бывший глава отдела торговли деривативами Deutsche Bank в Нью-Йорке Мэттью Коннолли. В 2018-м его признали виновным в деле о мошенничестве с межбанковскими ставками Libor. Оно было частью скандала с манипулированием этими ставками, которые были эталоном для ставок по всему миру. В него оказались вовлечены, помимо Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Barclays, UBS, Royal Bank of Scotland и Citigroup, банкам были назначены штрафы из-за махинаций.