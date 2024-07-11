Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн от нефтяных компаний

«Нефтегосударство Азербайджан сделало свой первый знаковый шаг по финансированию борьбы с изменением климата в преддверии саммита COP29 ООН, который состоится в ноябре, и планирует привлечь “по меньшей мере” $500 млн на “зеленые” проекты», — говорится в сообщении.