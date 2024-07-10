UBS: К 2028 году в России появится почти 80 тысяч новых долларовых миллионеров

Значительная часть богатых людей из их выборки в течение своей жизни перемещаются между разными категориями богатства, однако вероятность «поднять по лестнице богатства» у них гораздо выше, чем спуститься по ней вниз;

Вероятность стать богаче со временем снижается. Анализ банка показал, что чем дольше взрослые люди накапливают богатство, тем медленнее оно увеличивается в последующие годы;

В мире увеличивается горизонтальное (то есть внутрипоколенческое, например, между супругами) перераспределение богатства. «Во многих парах один партнер моложе другого, и, как правило, женщины живут дольше мужчин в среднем на четыре года. Это означает, что внутрипоколенческое наследование часто происходит раньше, чем межпоколенческое», — говорится в обзоре; Согласно оценке UBS, в течение следующих 20−25 лет в мире будет перераспределено $83,5 трлн США, причем $9 трлн из этой суммы будет передано горизонтально между супругами, большинство из которых находятся в США. Более 10% от общего объема в $83,5 трлн, вероятно, будет передано следующему поколению женщинами. В среднем, люди, передающие богатство, имеют возраст чуть более 84 лет, а получатели этого богатства — около 59 лет.