UBS: К 2028 году в России появится почти 80 тысяч новых долларовых миллионеров

Наибольший рост числа богатых людей аналитики ожидают в Тайване (+47%), Турции (+43%) и Казахстане (+37%). Успехи Тайваня они связывают с развивающейся индустрией микрочипов, которая будет «пожинать плоды от бума искусственного интеллекта», а также с миграцией богатых иностранцев. В целом прогнозируется, что через четыре года количество людей с состоянием более $1 млн увеличится в 52 из 56 рынков. В 2023 году совокупное богатство домохозяйств в мире выросло на 4,2% (против падения на 3% в 2022 году).
UBS отмечает, что впервые за 15 лет, в течение которых публикуется его отчет, Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрировал наибольший рост богатства — почти на 177%, за ним следуют США с ростом почти на 146%, в то время как богатство в регионе EMEA, в который входят Европа, Ближний Восток и Африка, выросло всего на 44%. Вместе с тем, в обзоре подчеркивается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе также наблюдался самый резкий рост долгов — на 192% с 2008 года, что более чем в 20 раз превышает рост долгов в EMEA и почти в четыре раза превышает рост долгов в США.
Сокращение числа долларовых миллионеров в UBS ожидают только в двух странах: Нидерландах (-4%) и Великобритании (-17%). Представляя доклад, Пол Донован, главный экономист UBS Global Wealth Management, заявил, что сокращение числа богатых людей в Британии связано с эффектом «высокой базы»: по его словам, число миллионеров в стране «непропорционально высокое». «Очевидно, что в Великобритании за последние несколько лет, как и в других странах, были последствия от санкций против России,» — сказал он на пресс-конференции (цитата по Reuters). По его мнению, это также может отчасти объясняться проведенными налоговыми реформами, которые могли заставить богатых людей искать «другие низконалоговые юрисдикции». В этом смысле более привлекательными для них могут выглядеть Дубай и Сингапур, добавил он. Ранее консалтинговая компания Henley & Partners также публиковала отчет, в котором прогнозировала рекордный отток миллионеров из Великобритании, который в том числе связывала с политической нестабильностью и высокими налогами в стране.
Кроме того, в своем докладе аналитики UBS пришли к следующим выводам:
Значительная часть богатых людей из их выборки в течение своей жизни перемещаются между разными категориями богатства, однако вероятность «поднять по лестнице богатства» у них гораздо выше, чем спуститься по ней вниз;
Вероятность стать богаче со временем снижается. Анализ банка показал, что чем дольше взрослые люди накапливают богатство, тем медленнее оно увеличивается в последующие годы;
В мире увеличивается горизонтальное (то есть внутрипоколенческое, например, между супругами) перераспределение богатства. «Во многих парах один партнер моложе другого, и, как правило, женщины живут дольше мужчин в среднем на четыре года. Это означает, что внутрипоколенческое наследование часто происходит раньше, чем межпоколенческое», — говорится в обзоре; Согласно оценке UBS, в течение следующих 20−25 лет в мире будет перераспределено $83,5 трлн США, причем $9 трлн из этой суммы будет передано горизонтально между супругами, большинство из которых находятся в США. Более 10% от общего объема в $83,5 трлн, вероятно, будет передано следующему поколению женщинами. В среднем, люди, передающие богатство, имеют возраст чуть более 84 лет, а получатели этого богатства — около 59 лет.