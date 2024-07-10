Трудности перехода: с какими сложностями столкнулся авторынок России

Также серьезной проблемой в РОАД называют колебания курса рубля, которые приводят к росту цен на машины. В ассоциации подсчитали, что только за последние три года автомобили подорожали более чем в 1,5 раза. Если в 2021 году средняя цена новой машины составляла 1,99 млн рублей, то сейчас это уже 3,35 млн рублей. По сравнению с прошлым годом новые модели стали дороже на 14%, а в сравнении с 2022-м их стоимость выросла на 46%, отметили в РОАД. Если посмотреть на уровень цен десятилетней давности, то разница будет еще более заметной, считает Алексей Подщеколдин. При этом сравнение средней цены машины и среднего уровня заработной платы в 2014 и 2024 годах показывает, что автомобили стали менее доступными для россиян, отмечает он.