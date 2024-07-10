«Траст» подал заявление о банкротстве Рубена Аганбегяна

Аганбегян работал в «Открытии» еще до того, как ЦБ изъял банк у бывших собственников и санировал его. Впоследствии регулятор, обнаруживший «дыру» в кредитной организации и закрывавший ее за счет своих средств, подал иск к экс-владельцам и топ-менеджерам банка на рекордную сумму 289,5 млрд руб. В 2020 году московский арбитраж удовлетворил иск, вышестоящие инстанции сохранили решение в силе. Аганбегян был одним из ответчиков по этому иску. В конце 2021 года «Открытие» и Аганбегян договорились заключить мировое соглашение по этим претензиям и сделали это в 2022 году. Условия соглашения не раскрывались.