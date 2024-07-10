Сенаторы США попросили запретить экомаркировку для российской рыбы

Такая попытка предпринимается не впервые, говорит эксперт. Раньше сами системы экологической сертификации использовались как инструмент для ограничения доступа России на международные рынки, но сейчас российские компании научились этим инструментом пользоваться, объясняет Зверев. По данным ВАРПЭ, на соответствие международному стандарту устойчивого рыболовства MSC сертифицировано 86% улова российского минтая. «К началу 2000-х годов российские предприятия продавали в Европе почти 100 тыс. т филе минтая. Наши конкуренты из США решили поставить против нас барьер, используя системы экологической сертификации. Тогда мы оказались не готовы к этому. В результате на несколько лет нас выбили с рынка, но затем мы преодолели барьеры и стали “отжимать” европейский рынок у американцев: вот они и бесятся», — резюмирует Зверев.