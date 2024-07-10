Россиянам рассказали, какие социальные пособия не назначаются автоматически

По ее словам, проактивно, то есть по факту наступления события без подачи заявления от человека, предоставляют сертификат на материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты по больничным листам. Кроме того, ежемесячные денежные выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также страховая пенсия по старости и другие выплаты тоже назначаются в таком формате.