Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге

«Министерство цифрового развития Российской Федерации и министерство связи и информатизации Республики Беларусь много сделали для того, чтобы операторы нашли оптимальный формат работы, который сделает для миллионов граждан наших стран передачу данных и телефонные звонки более комфортными. Сегодня по итогам работы группы высокого уровня Совета министров Союзного государства определен оптимальный набор инструментов, который будет предоставляться в бесплатном или недорогом формате», — сказал Мезенцев.