Предмет сбора: как налоговые изменения отразятся на семьях и регионах

Поправки о совершенствовании налоговой системы позволят привлечь дополнительные средства в регионы и тем самым снизить дефицит их бюджетов. Так эксперты оценили параметры законопроекта Минфина, принятого 9 июля во втором чтении. С 2025 года субъекты смогут взимать туристический налог по ставке 1−5% от стоимости проживания в гостинице. Кроме того, им спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом основные изменения в Налоговый кодекс — введение прогрессивной шкалы НДФЛ и повышение налога на прибыль — обеспечат бюджетной системе РФ 2,6 трлн рублей. Какие еще поправки были приняты, как как они повлияют на российскую экономику и благополучие россиян — в материале «Известий».
Какие поправки были приняты
Госдума 9 июля приняла во втором чтении внесенные кабмином поправки в Налоговый кодекс. Законопроект о донастройке фискальной системы был доработан с учетом предложений парламентариев и бизнеса, отметил на пленарном заседании министр финансов Антон Силуанов. Третье чтение в нижней палате запланировано на 10 июля. Ожидается, что изменения вступят в силу с 2025 года.
Всего ко второму чтению поступило 225 поправок — из них к принятию рекомендовали 78, сообщил на заседании председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В частности, одобрили поправку, освобождающую от повышенного налога на доходы физлиц (НДФЛ) надбавки к зарплате для работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что такое решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.
Другое важное изменение касается преференций для отраслей IT и электроники. С 2022 года для аккредитованных IT-компаний обнулили налог на прибыль. Сейчас его возобновят, но по льготной ставке. С 2025-го по 2030-й сбор будет 5% вместо 25%, которые устанавливаются в базовом варианте для всех остальных отраслей.
Новая версия законопроекта также предусматривает преобразование курортного сбора в туристический налог. Речь идет о существующем сейчас обязательном платеже в некоторых субъектах, который взимается с отдыхающих вместе со стоимостью проживания в гостиницах, отелях и санаториях. Сбор будет необязательным — местные власти сами определят, вводить ли его. Ставка по нему будет расти постепенно: начиная с 1% от стоимости проживания в 2025-м и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029-го. При этом установлен лимит — не выше 5% после 2029-го. Доходы от налога полностью зачисляются в региональные бюджеты.
Кроме того, поправками вводятся стимулы для малых технологических компаний. Так, регионам дадут право в ближайшие пять лет вводить пониженные ставки налога на прибыль для небольших предприятий.
Вместе с налоговыми поправками во втором чтении принят закон об изменениях в Бюджетный кодекс. Документ предусматривает списание двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам. Однако высвобожденные средства они должны будут направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.
— Регионам это оставляет 1,4 трлн рублей. Такой поддержки со стороны федерального бюджета, со стороны государства регионы не получали никогда. Это решение президента, — отметил глава думского комитета Андрей Макаров.
Основные нововведения налогового пакета.
Без изменений остались внесенные к первому чтению поправки по введению пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ. Новые требования не коснутся участников СВО. Изменения затронут физлиц с доходами:
— от 2,4 млн до 5 млн в год (от 200 тыс. до 416 тыс. в месяц) — для них ставка составит 15%;— от 5 до 20 млн (от 416 тыс. до 1,7 млн в месяц) — 18%;— от 20 до 50 млн (от 1,7 млн до 4,2 млн в месяц) — 20%;— от 50 млн — 22%.
Кроме того, во втором чтении одобрили ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми, если их доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Фактически это налоговый вычет, который снизит НДФЛ более чем в два раза — до 6%. То есть власти будут частично возвращать уплаченный сбор — 7 из 13%. По словам Вячеслава Володина, выплата коснется около 4 млн семей, в которых воспитывают более 10 млн детей.
Изменения в Налоговый кодекс также затронули налог на прибыль — его планируют увеличить с 20 до 25%. При этом для предприятий, которые пользуются различными преференциальными режимами (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР), законодательство не поменяется.
Вместе с тем порог упрощенной системы налогообложения (УСН) повысят до 450 млн рублей по доходам. Сейчас он составляет 200−266 млн.
Для «выросших» средних предприятий вводится обязанность по уплате налога на добавленную стоимость для доходов выше 60 млн. Компании могут выбрать ставку: либо общий режим (20% или 10% для определенных категорий товаров), либо 5 или 7% в зависимости от величины доходов без права на вычеты.
По оценке Минфина, налоговые изменения принесут бюджетной системе 2,6 трлн рублей в 2025 году. Большую часть этой суммы обеспечит повышение налога на прибыль организаций — 1,6 трлн. Тогда как прогрессивная шкала НДФЛ обеспечит 533 млрд.
Как поправки в налоговую систему повлияют на регионы.
С учетом вносимых поправок дефициты региональных бюджетов должны снизиться, поскольку их доходы вырастут, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.
По данным Казначейства, консолидированные бюджеты субъектов РФ в I квартале исполнены с дефицитом 330,7 млрд рублей. Большая часть сборов будет поступать, как и сейчас, в бюджеты регионов, меньшая — в федеральную казну, сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
— В значительной степени от повышения налогов также выиграют дотационные субъекты, а также регионы, которые не богаты природными ресурсами и где не зарегистрированы крупнейшие российские корпорации, — добавила эксперт.
В целом для экономики России повышение двух важнейших налогов (подоходного и корпоративного) выгодно, поскольку сокращение дефицитов региональных и федерального бюджета может ослабить инфляционное давление, подчеркнула Наталья Мильчакова. Однако, по ее словам, такой эффект проявится не скоро, а только к концу следующего года.
В результате совершенствования налоговой системы произойдет справедливое перераспределение средств между регионами, поскольку дополнительные сборы будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через перечисления федказны, отметила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Кроме того, у регионов высвободятся дополнительные средства от списания большей части задолженности — эти деньги субъекты смогут направить на территориальное развитие, заключила эксперт.
Как повлияют налоговые изменения на граждан.
Основная дополнительная нагрузка ляжет на бизнес, в том числе в первичных секторах экономики, сказал Владимир Климанов из Президентской академии. Для граждан же, по словам эксперта, существенного увеличения нагрузки в результате поправок не произойдет.
По оценкам Минфина, прогрессивная шкала коснется только 3% трудоспособного населения страны, то есть около 2,5 млн человек.
Возможное замедление роста потребительских расходов из-за повышения налогов для состоятельных граждан и часть среднего класса может частично компенсировать вычет для малообеспеченных семей, оценила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
— Запрос на повышение налоговой нагрузки, по существу, возник в результате новых расходов на цели, поставленные в президентском послании Федеральному собранию и майском указе. Альтернативный вариант финансирования этих трат за счет увеличения заимствований или расходования средств ФНБ был бы более проинфляционным и ухудшил бы среднесрочные показатели стабильности госфинансов, — добавила она.
В целом все изменения должны положительно повлиять как на граждан, так и на бизнес, потому что дополнительные средства будут направлены на поддержку семей с детьми, малообеспеченных граждан и развитие инфраструктуры, подчеркнула Юлия Коваленко из РЭУ им. Г. В. Плеханова.