Предмет сбора: как налоговые изменения отразятся на семьях и регионах

Новая версия законопроекта также предусматривает преобразование курортного сбора в туристический налог. Речь идет о существующем сейчас обязательном платеже в некоторых субъектах, который взимается с отдыхающих вместе со стоимостью проживания в гостиницах, отелях и санаториях. Сбор будет необязательным — местные власти сами определят, вводить ли его. Ставка по нему будет расти постепенно: начиная с 1% от стоимости проживания в 2025-м и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029-го. При этом установлен лимит — не выше 5% после 2029-го. Доходы от налога полностью зачисляются в региональные бюджеты.