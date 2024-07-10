Обратный эффект: может ли повышение ставки ЦБ разогнать инфляцию

Другое дело, что текущий рост больше спровоцирован госрасходами, что в будущем может серьезно ударить по экономике. Вместе с этим ЦБ сам себя загнал в ловушку, потому что каждый следующий шаг будет восприниматься в штыки. Поднимут ставку до 18% годовых — будут хуже выдаваться кредиты и вырастут ставки по вкладам, что снизит доходы банков, при этом не выводя из экономики достаточное количество средств для снижения роста цен. Снизится ставка — тоже найдется масса аргументов, в первую очередь внутри самого ЦБ. То есть это банальный цугцванг — сейчас каждый ход сделает только хуже. Поэтому нужно смотреть не на то, что будет на заседании в июле, а на то, как ЦБ поведет себя осенью-зимой.