Москва и Минск формируют единый рынок электроэнергии

«Москва и Минск ведут содержательную работу по формированию единого рынка электроэнергии. Сегодня Республика Беларусь может не только считать себя страной, входящей в клуб стран мирного атома, но и имеющей хороший запас по электроэнергии, чтобы развивать программу расширенного потребления электроэнергии домашними хозяйствами, а также быть потенциальным экспортером. Нет никаких проблем во взаимоотношениях российских и белорусских коллег. Сегодня также успешно идет работа по формированию рынка нефти и газа», — сказал Дмитрий Мезенцев.