Мосбиржа заявила о готовности запустить индекс инсайдерской торговли

Московская биржа завершила работу над индексом инсайдерской торговли и протестировала его на собственных акциях. Другие эмитенты смогут согласиться на расчет и публикацию такого индекса по их бумагам уже летом этого года, рассказала «РБК Инвестициям» управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова. Первыми акциями, по которым начнет публиковаться индекс, станут бумаги самой торговой площадки — MOEX, добавили в пресс-службе Мосбиржи.
Индекс инсайдерской торговли — это обезличенная информация о количестве сделок инсайдеров эмитента в разрезе покупок и продаж, в том числе объемах таких сделок, пояснила принцип его действия Грекова. По ее словам, индекс позволит в условиях ограниченного раскрытия информации показывать, что движет бумагой в данный момент и насколько у эмитента хорошо организован контроль.
«Индикатор будет рассчитываться по каждому эмитенту отдельно и публиковаться с некоторым лагом, но он будет давать понимание, насколько эмитент хорошо выстроил свои корпоративные процедуры, насколько он контролирует инсайдерскую информацию, насколько все равноудалены от нее. Для инвестора важно понимать, почему бумага растет или падает, когда, например, по данному эмитенту нет никакой отчетности или корпоративных новостей», — говорит Грекова.
Также она сообщила, что методика индекса уже готова, с ней ознакомился Банк России. «Летом мы предложим всем эмитентам добровольно воспользоваться индексом. Мы ожидаем, что те эмитенты, которые согласятся на это, будут оцениваться рынком как более транспарентные. Для инвесторов индекс станет источником дополнительной информации для принятия инвестиционных решений», — рассчитывает топ-менеджер площадки.
Инсайдер — лицо, которое знает о важном грядущем событии в компании еще до того, как о нем было объявлено. Он потенциально может использовать данную информацию, чтобы в будущем заработать крупную сумму на росте или падении котировок или как минимум не получить убыток, если у компании все плохо.
К инсайдерской относится информация, не подвергавшаяся ранее публикации. Ее распространение может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.
В Банке России на запрос «РБК Инвестиций» об оценке регулятором нового индекса, напомнили, что не все совершаемые инсайдерами сделки являются неправомерными, то есть совершенными с использованием инсайдерской информации, сделки инсайдеров законодательством не запрещены.
«Обсуждаемая биржей новация призвана показать вовлеченность инсайдеров эмитента в торговлю его ценными бумагами. Индекс инсайдеров представляет агрегированный показатель из совокупности операций, без какой-либо персонификации или иных реквизитов сделок. Внедрение такого инструмента будет способствовать дополнительной прозрачности и чистоте отечественного рынка, позволит предупреждать недобросовестное поведение участников торгов», — прокомментировали в пресс-службе ЦБ.
Банк России рассматривает различные варианты решения вопроса с раскрытием информации о сделках инсайдеров, это действительно важная информация и в мировой практике она активно используется, добавил представитель регулятора.
Согласно федеральному закону от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», инсайдеры обязаны отчитаться о своих сделках, но только по письменному запросу, в течение 10 дней. Подобный запрос им могут направить сам эмитент, управляющая компания, биржа, клиринговая организация, депозитарий, профучастник и ряд других организаций.
По этому закону к инсайдерам относят лиц, которые имеют право прямо или через подконтрольных им лиц распоряжаться не менее чем 25% голосов в высшем органе управления, членов совета директоров, аудиторов, страховщиков, чиновников и ряд других категорий лиц, которые имеют доступ к инсайдерской информации.
По американскому законодательству к инсайдерам относятся члены совета директоров, топ-менеджеры компаний и акционеры, владеющие более чем 10% акций. Они обязаны сообщать о сделках в течение двух рабочих дней в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). После чего отчеты об инсайдерских продажах и покупках публикуются в открытом доступе на сайте SEC — указываются данные инсайдера, дата продажи или покупки акций, а также сумма сделки.
Эти же данные можно найти на сайтах-агрегаторах финансовой информации, например на Yahoo Finance. В карточке с информацией об эмитенте инвестор может найти крупнейших держателей акций компании и сведения об инсайдерских сделках. Помимо Yahoo Finance за инсайдерской торговлей следят порталы Finviz.com, Gurufocus.com, Insider-monitor.com, Barchart и другие. Кроме того, информация о последних крупнейших сделках регулярно публикуется на сайтах Barron’s и The Wall Street Journal.
Появление такого индекса на Мосбирже , — безусловно, шаг в правильном направлении, считает инвестиционный консультант практики по работе с частными клиентами юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Алексей Потапов. «Сделки инсайдеров являются важным источником информации на всех развитых фондовых рынках. Продажи или покупки акций компании менеджментом и другими инсайдерами сами по себе являются полезной информацией для миноритарных акционеров, инвесторов и портфельных управляющих, поскольку могут являться индикатором реального отношения менеджмента к перспективам развития бизнеса или же представления инсайдеров о недооценке или переоценке рынком акций компании», — говорит Потапов.
В то же время он отмечает, что эффект от его внедрения пока будет ограниченным из-за того, что индекс будет добровольным. «Конечно, те компании, которые согласятся участвовать, дадут сигнал рынку о том, что дорожат репутацией и хотят проявлять заботу об инвесторах, миноритарных акционерах, быть более прозрачными для рынка. В более отдаленной перспективе это также может способствовать более быстрому росту капитализации таких компаний по сравнению с более “скрытными” эмитентами», — предполагает Потапов.
В российском законодательстве нет термина «инсайдерская торговля», обращает внимание партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. «Использование инсайдерской информации в торговле финансовыми инструментами, валютой или товарами, которых касается инсайдерская информация, за редким исключением является незаконным. К таким исключениям относятся, например, случаи, когда лицо не знало и не должно было знать, что информация относится к инсайдерской. Либо ситуации, когда лицо осуществляло операцию в рамках исполнения обязательств, возникших до того, как лицу стала известна инсайдерская информация», — говорит Пархоменко.
Что считать инсайдерской сделкой, какая может являться таковой по критерию объема, какую торговлю считать инсайдерской — грани в этих вопросах пока законодательством не определены, считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «И ответы на эти вопросы напрямую определят релевантность индекса», — говорит он.
Абелев напоминает, что не вся инсайдерская торговля является незаконной, так как сотрудник компании, совершающий какие-то сделки с ее бумагами, может это делать вполне законно. По его мнению, важна будет мотивация эмитентов давать данные для конструирования этого индекса. «Публично все поддерживают инициативу, чтобы инсайдерских сделок было меньше. Важны детали — в каком виде будет подаваться информация, как она будет меняться, если будут совершаться сделки с участием заинтересованных лиц, разного рода корпоративные действия и прочее», — перечисляет Абелев.
С 2010 года по конец июня 2024 года регулятор выявил 170 случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Максимальное число таких случаев за все время ведения статистики Банком России было зафиксировано в 2022 и 2023 годах — 16 и 18 соответственно. С начала 2024 года уже выявлено 14 случаев. Однако, из общей массы случаев конкретно к категории неправомерного использования инсайдерской информации с 2010 года по настоящий момент относится всего 8.
Последний из них был связан с обыкновенными акциями ПАО «Фармсинтез». В марте 2024 года ЦБ сообщил о том, что Максим Сирош, включенный в список инсайдеров компании, обладая информацией о скорой крупной сделке, заранее начал скупать акции, в результате чего их цена существенно изменилась.
Проверка ЦБ установила, что перечень инсайдерской информации «Фармсинтез» не соответствовал действующему законодательству, в компании отсутствовали обязательные для эмитентов правила внутреннего контроля в области противодействия инсайдерской торговле и не было должностного лица, ответственного за их реализацию.
О предыдущем случае регулятор сообщил в ноябре 2022 года. Тогда были выявлены факты неправомерного использования инсайдерской информации при торговле акциями шахты «Распадской». ЦБ принял ряд мер в отношении нарушителей, в том числе приостановил торговлю по их брокерским счетам.
Ответственность за незаконное использование инсайдерской информации установлена ст. 15.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
штраф для граждан в размере ₽3−5 тыс.;
для должностных лиц — от ₽30 тыс. до ₽50 тыс. или дисквалификация на срок от одного года до двух лет;
для юридических лиц — в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской информации, но не менее ₽700 тыс.
За незаконное использование инсайдерской информации, если это причинило крупный ущерб — свыше ₽5,5 млн, установлена уголовная ответственность (ст. 185.6 УК РФ).
Эмитент при выявлении незаконного использования инсайдерской информации при наличии к тому оснований может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.35 КоАП — штраф для юрлиц от ₽300 тыс. до ₽700 тыс.
В августе 2022 года инвестиционное сообщество на встрече с Банком России указало на повышение рисков инсайдерской торговли из-за прекращения публикации финансовых отчетностей рядом компаний.
В марте 2022 года российские эмитенты ценных бумаг получили возможность полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию на основании постановления правительства № 351, однако 1 июля 2023 года срок действия этого решения истек. Вместо него правительство приняло постановление № 1102 от 4 июля 2023 года, которое позволяет в ряде случаев не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, но не предполагает возможности для компаний не сообщать баланс и отчет о финансовых результатах.
В конце ноября 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет ряду нефтяных и обслуживающих топливно-энергетический комплекс компаний самим определять объем раскрываемой информации.