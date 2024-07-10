Мосбиржа заявила о готовности запустить индекс инсайдерской торговли

В то же время он отмечает, что эффект от его внедрения пока будет ограниченным из-за того, что индекс будет добровольным. «Конечно, те компании, которые согласятся участвовать, дадут сигнал рынку о том, что дорожат репутацией и хотят проявлять заботу об инвесторах, миноритарных акционерах, быть более прозрачными для рынка. В более отдаленной перспективе это также может способствовать более быстрому росту капитализации таких компаний по сравнению с более “скрытными” эмитентами», — предполагает Потапов.