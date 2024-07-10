Минфин сообщил о закрытии сделки по продаже «Росспиртпрома»

Однако в тот же день, 19 апреля, «Бизнес-Альянс» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на нарушение процедуры торгов из-за «технологического сбоя». В обращении покупатель «Росспиртпрома» рассказал о том, что в день проведения аукциона авторизовался на сайте оператора «РТС-тендер» и отслеживал ход торгов по снижению цены до приемлемого для себя уровня. Этот уровень не должен был превышать 6 млрд руб., уточнялось в жалобе. Но внезапно на сайте «РТС-тендер» отобразилась информация о подаче «Бизнес-Альянсом» ценового предложения на отметке 8,3 млрд руб., хотя никаких действий компания не совершала, утверждалось в обращении.