Эксперты предсказали рыночный рост криптовалюты Hamster Coin

По сути, создатели «хомякоина» уже заработали до выхода монеты и при этом вкладывались в создание блокчейн-системы. Анонимный брокер поделился с «Известиями» информацией о том, что Hamster Coin повторяет путь цифровой крипты Notcoin, которая ориентирована на обеспечение быстрых трансакций и низких комиссий. Именно она, будучи предшественником HMSTR, смогла вывести экосистему Ton на криптобиржи, благодаря чему люди, в том числе из России, зарабатывали по 50 тыс. рублей за нажатия по экрану.