Эксперты предсказали рыночный рост криптовалюты Hamster Coin

Несмотря на существенный обвал стоимости «хомякоинов» на премаркете, валюта сохраняет шансы восстановить позиции и принести ощутимую выгоду пользователям, считают специалисты. При этом необходимо оценить все риски, так как нет точной информации, на каких биржах токен будет представлен и будет ли возможность у россиян участвовать в сделках с токеном Hamster Kombat (HMSTR).
«Если команда разработчиков сумеет дальше расширять проект Hamster Kombat, выходя за рамки приложения-»нажималки«, то стоимость токена будет неуклонно расти, несмотря на обвал в рамках торгов на премаркете», — сказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
По сути, создатели «хомякоина» уже заработали до выхода монеты и при этом вкладывались в создание блокчейн-системы. Анонимный брокер поделился с «Известиями» информацией о том, что Hamster Coin повторяет путь цифровой крипты Notcoin, которая ориентирована на обеспечение быстрых трансакций и низких комиссий. Именно она, будучи предшественником HMSTR, смогла вывести экосистему Ton на криптобиржи, благодаря чему люди, в том числе из России, зарабатывали по 50 тыс. рублей за нажатия по экрану.