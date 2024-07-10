Аналитик дал совет, куда лучше вложить миллион рублей

Самый консервативный инструмент на фондовом рынке — облигации. Лучше выбирать бумаги с плавающим купоном, чья доходность может быть выше, чем по вкладам. При переходе к смягчению политики Банка России по ставкам можно перейти на облигации с постоянным купоном, которые начнут дорожать и принесут хорошую доходность. При этом важно выбирать разных эмитентов, чтобы диверсифицировать риски.