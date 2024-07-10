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Аналитик дал совет, куда лучше вложить миллион рублей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Куда лучше вложить миллион рублей на фоне санкций против Мосбиржи, волатильности на рынке акций и неопределенности с валютными курсами, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Источник: Reuters

Оптимальный, по его мнению, вариант — банковские вклады. Ставки по ним сейчас высоки, а риски минимальны, поскольку это консервативный инструмент. «Средства в банках в рамках страховой суммы застрахованы, а текущие ставки позволяют получить очень хорошую доходность», — пояснил он.

Самый консервативный инструмент на фондовом рынке — облигации. Лучше выбирать бумаги с плавающим купоном, чья доходность может быть выше, чем по вкладам. При переходе к смягчению политики Банка России по ставкам можно перейти на облигации с постоянным купоном, которые начнут дорожать и принесут хорошую доходность. При этом важно выбирать разных эмитентов, чтобы диверсифицировать риски.

Валютные вложения целесообразно разместить на вкладах в юанях или в замещающих облигациях отечественных эмитентов. А вот с акциями все не так однозначно. В настоящий момент, с учетом рисков, следует очень придирчиво выбирать компании в портфель, оценивая конкретные идеи, а не рынок в целом, считает Зварич.