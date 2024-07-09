Volkswagen в Братиславе остановит производство из-за летних отпусков сотрудников

БРАТИСЛАВА, 9 июля. /ТАСС/. Автомобилестроительный завод Volkswagen в Братиславе, являющийся одним из крупнейших в структуре этого международного концерна, на две недели остановит производство в связи с периодом массовых отпусков сотрудников. Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Луция Коварович-Макайова.