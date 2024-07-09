Volkswagen в Братиславе остановит производство из-за летних отпусков сотрудников

БРАТИСЛАВА, 9 июля. /ТАСС/. Автомобилестроительный завод Volkswagen в Братиславе, являющийся одним из крупнейших в структуре этого международного концерна, на две недели остановит производство в связи с периодом массовых отпусков сотрудников. Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Луция Коварович-Макайова.
«Завод Volkswagen в Братиславе остановит производство из-за [массовых] отпусков сотрудников, — сказала она. — Конвейер не будет действовать в период с 15 по 28 июля [включительно]».
На заводе Volkswagen в течение этих двух недель, по словам Коварович-Макайовой, пройдут необходимые ремонтно-профилактические работы.
Это предприятие с 1991 года действует в Братиславе. Инвестиции концерна превысили €4,5 млрд. С конвейера завода за прошедшие десятилетия сошло более 6 млн автомобилей различных марок семейства Volkswagen.