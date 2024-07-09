В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах

Согласно предостережениям Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистике самих служб, с которыми ознакомились «Известия», за 2023 год таких случаев было 25, что вдвое больше, чем в 2022-м.
А за I полугодие 2024-го, согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, зафиксировано уже 28.
«По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения (“склеивания”) животных и растительных белков, чем пользуются изготовители», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там подчеркнули, что в связи с этим ведется постоянный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции.