В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах

«По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения (“склеивания”) животных и растительных белков, чем пользуются изготовители», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.