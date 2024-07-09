США купили медь у ЕС на максимальную с конца 2022 года сумму

В то же время у России Соединенные Штаты приобрели медь в мае лишь на 2,1 тысячи долларов. При этом поставки даже до санкций никогда не были ежемесячными, как в случае с ЕС. Так, в 2024 году Россия поставила США медь лишь в мае и апреле, в 2023 году — в январе, феврале, марте, августе и декабре, в 2022 году — в июне, октябре и декабре. За 5 месяцев этого года Вашингтон купил у Москвы меди на 12,6 тысячи долларов, за весь 2023 год — на 52,5 тысячи, за 2022 год — на 41,1 тысячи, а за 2021 год — максимальные с 2011 года 99,8 миллиона долларов.