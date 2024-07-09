США купили медь у ЕС на максимальную с конца 2022 года сумму

Объем поставок меди Евросоюзом Штатам в мае 2024 года вырос до 154 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом месячных поставок с декабря 2022 года, когда они составили 158 миллионов долларов.
В мае за месяц поставки европейской меди выросли на 16%. За 5 месяцев этого года закупки меди достигли 630 миллионов долларов, что на 8% меньше объема поставок за тот же период прошлого года. А по итогам 2023 года США приобрели у ЕС меди на 1,5 миллиарда долларов.
Кроме того, в мае США импортировали из ЕС алюминий на 209,4 миллиона долларов против апрельских 207,6 миллиона. Всего за 5 месяцев этого года его поставки снизились до 996,5 миллиона долларов против 1,02 миллиарда долларов годом ранее. А за весь 2023 год они достигли 2,4 миллиарда долларов.
В то же время у России Соединенные Штаты приобрели медь в мае лишь на 2,1 тысячи долларов. При этом поставки даже до санкций никогда не были ежемесячными, как в случае с ЕС. Так, в 2024 году Россия поставила США медь лишь в мае и апреле, в 2023 году — в январе, феврале, марте, августе и декабре, в 2022 году — в июне, октябре и декабре. За 5 месяцев этого года Вашингтон купил у Москвы меди на 12,6 тысячи долларов, за весь 2023 год — на 52,5 тысячи, за 2022 год — на 41,1 тысячи, а за 2021 год — максимальные с 2011 года 99,8 миллиона долларов.
Экспорт Россией алюминия в США более стабильный, чем меди, однако с 2023 года начались перерывы в поставках: в июне, октябре и ноябре, также поставок не было в апреле и мае этого года. Всего за 2023 год Вашингтон купил российского алюминия на 43,8 миллиона долларов, а за январь-март этого года — на 322,5 тысячи долларов против 15,3 миллиона долларов годом ранее.
В апреле текущего года власти США ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Решение США запретить ввоз этого российского сырья также ограничит его использование на мировых биржах. При этом данные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из РФ, которые были произведены до 13 апреля текущего года.