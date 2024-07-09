Россияне с невысокими доходами смогут открывать соцвклады и соцсчета

Вклады и счета будут открываться сроком на один год и продлеваться, если статус вкладчика не изменится. Согласно документу, получатель соцподдержки от государства может иметь только один такой продукт — следить за соблюдением этого ограничения банки будут с помощью Реестра социальных банковских счетов и вкладов, говорится на сайте регулятора. Договоры будут заключаться в электронном виде через портал «Госуслуги» для быстроты и безопасности оформления.