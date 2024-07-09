Россияне с невысокими доходами смогут открывать соцвклады и соцсчета

Россияне с невысокими доходами, получающие соцподдержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады и счета в пределах ₽50 тыс. Такой законопроект утвердили депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении на заседании 9 июля.
Вклады и счета будут открываться сроком на один год и продлеваться, если статус вкладчика не изменится. Согласно документу, получатель соцподдержки от государства может иметь только один такой продукт — следить за соблюдением этого ограничения банки будут с помощью Реестра социальных банковских счетов и вкладов, говорится на сайте регулятора. Договоры будут заключаться в электронном виде через портал «Госуслуги» для быстроты и безопасности оформления.
Особенность социального вклада состоит в том, что процентная ставка по нему будет равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением депозитов по различным акциям.
По данным Банка России, средняя максимальная ставка в топ-10 банков в третьей декаде июня cоставила 16,09% годовых. При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
По мнению Центробанка, «это поможет надежнее защитить от инфляции накопления граждан с невысокими доходами». При необходимости деньги можно снять в любой момент или пополнить в рамках лимита без потери процентного дохода.
Инфляция на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении, по данным Росстата.
Процентная ставка, по которой происходит начисление дохода на остаток социального счета, должна быть не меньше половины ключевой ставки Банка России. Если размер остатка превысит установленный лимит в ₽50 тыс., проценты будут начисляться в соответствии с договором. Согласно проекту закона, процентный доход можно получать каждый месяц, при этом платежи и переводы с такого счета в пределах ₽20 тыс. будут бесплатны для вкладчика.
Авторы проекта предполагают, что закон вступит в силу 1 июля 2025 года для системно значимых кредитных организаций, для остальных банков — с 1 января 2027 года.