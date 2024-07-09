Росатом передал Индии предложения по плавучим АЭС

«Новое направление — атомные электростанции малой мощности (АСММ). В апреле 2024 года партнерам из Индии была представлена информация о решениях госкорпорации “Росатом” в области плавучих АЭС», — говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона «АТОМ» на ВДНХ.