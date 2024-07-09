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Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Вкладчики до 1 декабря должны заплатить налог с доходов по вкладам и накопительным счетам за 2023 год — если они превысили 150 тысяч рублей. Есть ли легальные способы минимизировать выплаты, агентству «Прайм» рассказал адвокат, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов.

Источник: Freepik

Прежде всего, это можно сделать через налоговый вычет — это достаточно просто и полностью законно. Во-вторых, можно задуматься о вложении превышающей порог суммы в программы накопительного или инвестиционного страхования, которые освобождены от налога на доход. Но нужно помнить, что у таких программ есть и риски.

В любом случае необходимо следить за ключевой ставкой ЦБ. По итогам прошлого года максимум был 15%, поэтому необлагаемый доход — до 150 тысяч рублей. В этом пока она держится на 16% и может быть повышена. Не исключено, что оптимизация налога и не понадобится.