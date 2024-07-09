Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам

Прежде всего, это можно сделать через налоговый вычет — это достаточно просто и полностью законно. Во-вторых, можно задуматься о вложении превышающей порог суммы в программы накопительного или инвестиционного страхования, которые освобождены от налога на доход. Но нужно помнить, что у таких программ есть и риски.