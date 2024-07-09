Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии

Однако в июне, после того как ЦБ РФ сохранил ключевую ставку и ставки по вкладам стабилизировались, наметилась коррекция в среднем размере вклада, который снизился на 9%. По мнению аналитиков, это может быть связано с желанием части вкладчиков дождаться результатов июльского заседания регулятора, на котором ключевая ставка может быть повышена до 18%, что, в свою очередь, позитивно скажется на условиях вкладов.