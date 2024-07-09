Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии

«Средний размер вклада, открытого через платформу Банки.ру в первом полугодии, составил порядка 1,1 миллиона рублей», — сказано в материалах.
Отмечается, что при сравнении первого и второго квартала, отмечается рост показателя на 9,7% — 1,1 миллиона рублей против 1,2 миллиона рублей.
Также указывается, что с января по апрель средний размер вклада показал отрицательную динамику. В мае наблюдался рекорд в рамках полугодия по среднему размеру вклада — 1,3 миллиона рублей, чему способствовало улучшение банками условий по вкладам в преддверии июньского заседания регулятора.
Однако в июне, после того как ЦБ РФ сохранил ключевую ставку и ставки по вкладам стабилизировались, наметилась коррекция в среднем размере вклада, который снизился на 9%. По мнению аналитиков, это может быть связано с желанием части вкладчиков дождаться результатов июльского заседания регулятора, на котором ключевая ставка может быть повышена до 18%, что, в свою очередь, позитивно скажется на условиях вкладов.
Самым популярными оказались вклады сроком 6 месяцев, на них приходится более 94% от общего количества открытых вкладов. На втором месте вклады сроком на 3 месяца — на данные вклады пришлась доля в 5,4%. Третье место заняли годовые вклады с долей в 0,2%.
«Подобное распределение может быть связано с двумя факторами. Первый — высокий спрос на шестимесячные вклады, второй — готовность банков привлекать средства на данный срок по повышенным ставкам, в результате чего кредитные организации “подсвечивают” такие вклады, предлагая лучшие условия», — отмечает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.