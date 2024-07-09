Индекс Мосбиржи впервые за две недели упал ниже 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи упал на 1,08%, опустившись до 3098,9 пункта, свидетельствуют данные торгов на 12:00 мск. В предыдущий раз ниже отметки 3100 пунктов бенчмарк торговался 25 июня.
Долларовый индекс РТС снизился на 1,07%, до 1107,31 пункта.
Вероятно, на рынке российских акций сказывается слабая динамика бумаг после дивидендных отсечек, рассказал главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. Во вторник прошли дивидендные гэпы по более чем десяти компаниям, в частности, в «Роснефти», «Татнефти» и «Мосэнерго». Возможно, часть инвесторов не хочет проходить через отсечку, так как на закрытие дивидендных гэпов может потребоваться больше времени в текущих условиях, сообщил эксперт.
Давление на котировки также оказывают ожидания повышения ключевой ставки Банка России на заседании 26 июля.
Центробанк в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17−18% годовых, сообщал зампред регулятора Алексей Заботкин. Он напомнил, что в июне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% в четвертый раз подряд. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что в Центробанке рассматривали оба варианта — и оставить ставку в том же значении, и поднять на 1−2 процентных пункта.
«Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании, потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — уточнил Заботкин.
Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» не исключают, что ключевая ставка будет сохранена, если до заседания Центробанка 26 июля выйдут позитивные данные. Например, динамика корпоративного кредитования сложится ближе к прогнозу Банка России, говорит главный экономист ВТБ Родион Латыпов. Однако базовый сценарий брокера подразумевает повышение ставки до 17−18%, при негативном сценарии ставка достигнет 20%.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексея Антонова, отскок индекса Мосбиржи от отметки 3000 пунктов, который произошел 20 июня, не перерос в новую волну роста. Пессимистичные настроения на рынке преобладают, отметил эксперт. Он не исключает повторного движения российского бенчмарка к отметке в 3000 пунктов.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» отметили, что в июне индекс Мосбиржи спустился в боковик с уровнями 3000−3300 пунктов. В брокерской компании ожидают, что индекс не выйдет из него до решения ЦБ по ключевой ставке. Эксперты допустили снижение бенчмарка в текущем месяце до 3000 пунктов за счет дивидендных отсечек и ожиданий инвесторов повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 26 июля.