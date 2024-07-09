«Газпромбанк Инвестиции» назвали топ-5 акций при росте процентных ставок

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Аналитики «Газпромбанк Инвестиций» отобрали пять перспективных акций, которые следует рассмотреть для покупки при росте процентных ставок.
Рост процентных ставок в экономике в целом оказывает негативное воздействие на деятельность компаний через увеличение стоимости финансирования, отметили аналитики. Однако, по их мнению, доходы некоторых компаний могут оказаться в плюсе от роста процентных ставок.
«Мы полагаем, что акции этих компаний в моменте могут оказаться более устойчивыми из-за наличия денег на счетах, низкого долга или его отсутствия в краткосрочной перспективе», — сообщили «РБК Инвестициям» аналитики «Газпромбанк Инвестиций».
Центробанк в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17−18% годовых, сообщил ранее зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. Он напомнил, что в июне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% в четвертый раз подряд. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что в Центробанке рассматривали оба варианта — оставить ставку в том же значении и поднять на 1−2 процентных пункта.
«Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании, потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — уточнил Заботкин.
1. HeadHunter
Бумаги онлайн-платформы по подбору персонала в России и СНГ HeadHunter (HHRU) были добавлены в подборку ввиду накопления компанией значительного объема денежных средств, указали в «Газпромбанк Инвестициях». По итогам первого квартала 2024 года объем денежных средств на счетах составил ₽27,9 млрд, что составляет 66% от величины активов компании. Это произошло вследствие ограничений на выплату дивидендов и реализации редомициляции компании, подчеркнули эксперты.
Акционеры кипрской Headhunter одобрили «переезд» в Россию в марте. Сейчас на Мосбирже торгуются АДР Headhunter, но после завершения их обмена на новые акции «Хедхантер» программа АДР будет прекращена. Компания «Хедхантер» сообщала, что планирует получить новый листинг на Московской бирже к третьему кварталу 2024 года.
2. X5 Group
Ретейлер X5 Group (FIVE) накопил значительный объем денежных средств и краткосрочных финансовых вложений — ₽158 млрд по итогам первого квартала 2024 года. Это 35% от объема оборотных активов ретейлера. Как и в случае с HeadHunter, это стало возможным из-за ограничений на выплату дивидендов и процесса редомициляции, который компания сейчас проходит в судебном порядке.
«Вдобавок X5 Group хорошо удается переложить инфляцию на потребителя, повышая цены вслед за поставщиками пищевой продукции», — отметили аналитики «Газпромбанк Инвестиций».
В мае 2024 года стало известно о том, что акции «Корпоративный центр ИКС 5» могут быть автоматически распределены между держателями расписок X5 Group с хранением в НРД «ориентировочно в августе». Нероссийские держатели депозитарных расписок и бенефициары X5 Group смогут получить акции пропорционально их участию в X5, тогда как российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок Х5 Group будут обязаны принять акции.
В апреле текущего года суд приостановил права нидерландской X5 Group на ее «дочку» в России «Корпоративный центр ИКС 5». Минпромторг, который подал в суд соответствующий иск, указывал, что X5 Retail Group N.V. является прямым участником российской «ИКС 5» с долей владения более 50% уставного капитала.
С начала апреля торги расписками X5 Group на Мосбирже приостановлены. Начальник управления по связям с инвесторами ретейлера Мария Язева в эфире «Клуба инвесторов» на РБК Pro допустила, что торги могут возобновиться ближе к сентябрю или октябрю. Представитель X5 Group предположила, что процесс принудительной редомициляции может затянуться на четыре месяца и более, после чего возобновятся торги акциями российской структуры.
3. Московская биржа
По мнению аналитиков, Мосбиржа (MOEX) в силу особенностей своей деятельности является главным бенефициаром высоких процентных ставок. По итогам первого квартала 2024 года величина процентных доходов площадки составила ₽22,9 млрд, что соответствует 68% от величины операционных доходов. Как отмечают эксперты, комиссионные доходы биржи за аналогичный период составили ₽14,5 млрд.
«Согласно стратегии развития, группа использует текущую макроэкономическую ситуацию с высокими процентными ставками, чтобы генерировать высокий процентный доход, который в дальнейшем планируется направить на финансирование проектов с целью ускорения роста комиссионных доходов бизнеса», — указали в «Газпромбанк Инвестициях».
4. Globaltrans
Акции транспортного оператора Globaltrans (GLTR) также вошли в подборку ввиду того, что компания накопила ₽42,8 млрд денежных средств по итогам 2023 года. Это соответствует 33% от величины всех активов, или 82% от величины оборотных активов.
«Причиной этого накопления, как и в случае с HeadHunter и X5 Group, послужили внешние ограничения на выплату дивидендов. Однако Globaltrans потребуется больше времени для урегулирования технических вопросов в Абу-Даби для потенциальных выплат», — считают аналитики.
15 марта Globaltrans завершил «переезд» с Кипра в Абу-Даби. Однако юрисдикция Абу-Даби не позволяет выплачивать дивиденды российским держателям глобальных депозитарных расписок (ГДР) из-за санкций против НРД.
В начале апреля транспортный оператор Globaltrans сообщил, что «переезд» с Кипра в Абу-Даби может не означать возобновление выплат дивидендов российским держателям бумаг компании.
В то же время в Globaltrans отметили, что вопрос выплаты дивидендов находится в фокусе внимания компании и та работает над решением технических сложностей, из-за которых дивиденды сейчас не выплачиваются.
5. «Интер РАО»
По данным за первый квартал 2024 года, денежные средства на счетах энергетического холдинга «Интер РАО» (IRAO) достигли ₽357,3 млрд, что соответствует 46% от оборотных активов. Причиной накопления значительной суммы денежных средств, по мнению экспертов, является необходимость финансирования ряда крупных инвестиционных проектов в будущем.
«Kомпания будет peализовывать новый проект в Восточной Сибири, который может потребовать ₽257 млрд. Также стартует крупный проект нa Kаширской станции. Компания также реализует несколько покупок в IT и инжиниринге», — пояснили аналитики «Газпромбанк Инвестиций».
20 марта совет директоров «Интер РАО» рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽0,326 на акцию. По ценам накануне дивидендной отсечки 3 июня это давало доходность в 8%.