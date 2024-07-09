«Газпромбанк Инвестиции» назвали топ-5 акций при росте процентных ставок

Центробанк в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17−18% годовых, сообщил ранее зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. Он напомнил, что в июне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% в четвертый раз подряд. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что в Центробанке рассматривали оба варианта — оставить ставку в том же значении и поднять на 1−2 процентных пункта.