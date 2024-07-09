Экономист Клепач призвал к «подвижности» границ доходов для НДФЛ

«По оценке Минфина (у нас поменьше), это 500 млрд руб. в первом году, может, 400 млрд [дополнительные поступления в бюджетную систему. — РБК]. При этом это серьезно на потреблении не скажется. Более того, эти деньги в большей степени пойдут малообеспеченным семьям, многодетным. А они эти рубли не вкладывают в доллары или в депозиты, а тратят на питание, на одежду. Здесь розница и потребительский спрос не сократятся, может, скорее ускорятся», — указал Клепач.