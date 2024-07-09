Bloomberg назвал миллиардеров, получивших более ₽1 трлн дивидендов

В этом году бизнесмен впервые возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes: его состояние выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд. Журнал оценивал доходы Алекперова от дивидендов за 2023 год в 177 млрд руб. Годом ранее экс-президент ЛУКОЙЛа также возглавлял рейтинг Forbes с дивидендным доходом около 156 млрд руб.