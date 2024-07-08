WSJ узнала о приобретении Carlsberg производителя безалкогольных напитков

При этом на долю продукции из категории «Не только пиво» приходится только 2% от общего объема производства. Как пишет WSJ, приобретение акций Britvic увеличит объемы производства безалкогольных напитков Carlsberg, тогда как рост продаж пивной продукции в долгосрочной перспективе остается под вопросом.