В Гонконге на этой неделе на биржу выйдут шесть компаний

Предстоящая неделя станет самой загруженной по количеству IPO в Гонконге с начала этого года. Как пишет Bloomberg, на Гонконгской фондовой бирже начнутся торги акциями шести компаний. В общей сумме в рамках первичных размещений они привлекут 4,31 млрд гонконгских долларов ($551,8 млн).
С 9 по 12 июля пройдут IPO следующих компаний:
Fangzhou, онлайн-медицина, ожидаемая сумма — 199 млн гонконгских долларов ($25,5 млн);
Baiwang, цифровая платформа для бизнеса, ожидаемая сумма — 370 млн гонконгских долларов ($47,4 млн);
Ruichang, производитель оборудования для нефтепереработки, ожидаемая сумма — 174 млн гонконгских долларов ($22,3 млн);
Shanghai Voicecomm, поставщик программного обеспечения, ожидаемая сумма — 665 млн гонконгских долларов ($85 млн);
Chenqi Technology, сервис такси, ожидаемая сумма — 1,4 млрд гонконгских долларов ($179 млн);
Cirrus Aircraft, производитель самолетов, ожидаемая сумма — 1,5 млрд гонконгских долларов ($192 млн).
Крупнейшая компания, акции которой начнут торговаться на бирже Гонконга на этой неделе, — производитель самолетов Cirrus Aircraft. Компания производит две линейки продукции для самолетов, сертифицированные в 60 странах.
Вторым по величине новичком на бирже является Chenqi Technology, предоставляющая услуги такси. Компанию поддерживают китайская Tencent Holdings и китайский государственный автопроизводитель Guangzhou Automobile Group. По данным самой компании, в прошлом году Chenqi Technology заняла второе место по доле рынка в регионе Большого залива Китая, охватывающем Гонконг, Гуандун и Макао.
По данным Bloomberg, средний размер IPO в Гонконге в этом году сократился до 409 млн гонконгских долларов ($52,4 млн) с 616 млн гонконгских долларов ($78,9 млн) в прошлом году. Агентство отмечает, что рост количества первичных размещений указывает на восстановление активности на рынке IPO после более спокойного первого полугодия. Китайские власти ранее заявили, что поддержат компании, выходящие на биржу, после того как количество IPO в 2023 году упало до самого низкого уровня за два десятилетия.
Новая волна популярности IPO также началась на российском рынке. В 2023 году решение о выходе на биржу приняли восемь эмитентов из разных отраслей экономики, а с начала 2024 года — еще девять. Для сравнения, за весь 2022 год на публичное размещение решился только сервис аренды электросамокатов Whoosh.
Ранее глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил, что в 2024 году Московская биржа ожидает десятки первичных размещений на российском рынке. В текущем году ожидаются IPO провайдера облачной инфраструктуры Selectel, создателя системы распознавания лиц «Папилон», инвестиционной платформы JetLend, ювелирной сети Sunlight, ювелирной компании Sokolov. В настоящий момент к выходу на биржу готовится биотехнологическая компания «Промомед».
Между тем президент России Владимир Путин дал распоряжение до 2030 года провести IPO не менее десяти российских высокотехнологичных компаний в рамках программы Национальной технологической инициативы. В феврале текущего года Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях.