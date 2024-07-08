В Гонконге на этой неделе на биржу выйдут шесть компаний

По данным Bloomberg, средний размер IPO в Гонконге в этом году сократился до 409 млн гонконгских долларов ($52,4 млн) с 616 млн гонконгских долларов ($78,9 млн) в прошлом году. Агентство отмечает, что рост количества первичных размещений указывает на восстановление активности на рынке IPO после более спокойного первого полугодия. Китайские власти ранее заявили, что поддержат компании, выходящие на биржу, после того как количество IPO в 2023 году упало до самого низкого уровня за два десятилетия.