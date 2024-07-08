В АКРА прогнозируют рекордный экспорт продукции АПК в 2024 году

«Говоря о текущем годе, можно вспомнить, что еще в 2018 году в ходе майских указов Владимиром Путиным была поставлена цель достичь экспорта продукции АПК на $45 млрд в 2024 году. На мой взгляд, она вполне достижима и может быть даже перевыполнена, учитывая хорошие результаты первого полугодия, которые на 16% превзошли в объемных показателях результаты первого полугодия 2023 года», — сказал Тренин.