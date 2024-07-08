Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза

Так, российский экспорт в конце весны увеличился на 47% — до 439 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России был уран, покупки которого вновь возобновились после паузы в апреле, — его было приобретено на 209,5 миллиона долларов.
В то же время покупки удобрений сократились на 60% — до 99,5 миллиона долларов, а платины — на 6%, до 88,9 миллиона долларов. При этом Штаты нарастили ввоз фанеры — более чем в пять раз, до 11,6 миллиона долларов, а также впервые с января приобрели ферросплавы на 10,7 миллиона долларов.
Одновременно вырос и американский экспорт в Россию — на 41%, до 48 миллионов долларов. Россия главным образом покупала американские вакцины — их ввоз вырос в 2,5 раза, до 15,6 миллиона долларов.
Далее идут пищевые продукты (+2,6%, 6,9 миллиона долларов) и медицинские приборы (+31%, 4 миллиона долларов). В топ-5 также входят лекарства и целлюлоза (по 1,9 миллиона).