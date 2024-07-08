Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза

В то же время покупки удобрений сократились на 60% — до 99,5 миллиона долларов, а платины — на 6%, до 88,9 миллиона долларов. При этом Штаты нарастили ввоз фанеры — более чем в пять раз, до 11,6 миллиона долларов, а также впервые с января приобрели ферросплавы на 10,7 миллиона долларов.