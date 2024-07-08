Работодатели объяснили, какие самозанятые работники им нужны и почему

Как отметил в беседе с корреспондентом «РГ» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, за последние годы уровень самозанятых вырос до 10,5 млн. человек. Основная причина этой динамики связана с желанием работодателей максимально снизить расходы на рабочую силу и сократить уровень гарантий в области соблюдения требований охраны труда, соблюдения режима рабочего времени, а также обязательных выплат, связанных с увольнением работников, оплаты отпусков по беременности и родам и ежегодных отпусков.