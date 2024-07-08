Работодатели объяснили, какие самозанятые работники им нужны и почему

Как отметил заместитель гендиректора Работа.ру и операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков, самозанятость становится все более популярным трендом на рынке труда. По сравнению с 2021 годом интерес к дополнительному заработку в 2022 году вырос на 15%.
«Этот тренд будет только расти в будущем году. Основная причина, по которой компании обращаются к самозанятым, заключается в необходимости закрытия временных потребностей в персонале. Это особенно актуально для организаций в сфере розничной торговли, логистики и сельского хозяйства, где сезонный спрос на рабочую силу достаточно высок», — сказал он.
32% опрошенных рассказали, что привлекают самозанятых для получения профессиональных консультаций специалистов. 22% компаний работают с разнорабочими, 19% — с фотографами и видеооператорами, 16% — с дизайнерами, а 15% — с водителями-самозанятыми.
Курьеров и продавцов отметили по 8% респондентов. Еще 7% выбрали работников склада и фасовщиков, а операторов call-центров отметили 3% компаний. Также работодатели рассказали, что нанимают сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства.
17%, которые отметили вариант «Другое», заказывают услуги IT-специалистов, копирайтеров и специалистов рабочих специальностей.
44% работодателей уверены, что работа с самозанятыми — это отличный способ привлечь сотрудников на проектной основе. 43% представителей бизнеса отметили, что так они получают доступ к специализированным навыкам без необходимости постоянного найма. Столько же (43%) среди плюсов выделили гибкость в расходах на персонал. Четверть компаний (25%) считают, что работа с самозанятыми уменьшает административные издержки. За возможность быстрой адаптации к изменяющимся потребностям компании проголосовали 16% респондентов.
Как отметил в беседе с корреспондентом «РГ» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, за последние годы уровень самозанятых вырос до 10,5 млн. человек. Основная причина этой динамики связана с желанием работодателей максимально снизить расходы на рабочую силу и сократить уровень гарантий в области соблюдения требований охраны труда, соблюдения режима рабочего времени, а также обязательных выплат, связанных с увольнением работников, оплаты отпусков по беременности и родам и ежегодных отпусков.
"Как пример, при работе по трудовому договору работодатель обязан платить 13% подоходного налога и 30% от заработной платы в социальные внебюджетные фонды на пенсии, медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и от несчастных случаев.
Таким образом, трудовой договор требует заплатить работодателя в бюджетную систему 43 копейки с 1 рубля заработной платы. В случае самозанятости работодатель заплатит всего лишь 6%", — говорит эксперт.
И продолжает: Минфин признавал факт, что использование режима самозанятости приводит к общей потере 1,5 трлн. рублей доходов в региональные, федеральный бюджет и бюджеты социальных фондов.
Наиболее часто режим самозанятости применяется в таких секторах экономики, как общественное питание, фитнес-услуги, курьерская служба, такси, логистика, грузоперевозки, строительство, торговля. «Также работодатели стремятся брать на работу в качестве самозанятых молодежь, чтобы не нести ответственность за заключение срочных договоров, часто предлагают такой режим лицам пенсионного возраста и инвалидам», — уточняет Сафонов.