Путин поддержал идею автоматического продления пособий на детей

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение делать автоматической процедуру ежегодного продления единых пособий на детей.
«Я думаю, что это можно сделать», — сказал Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» в ответ на предложение сделать автоматической процедуру ежегодного продления единых пособий на детей.
Путин отметил, что во время его встречи с многодетными семьями вставал такой же вопрос.
«Там вставал вопрос такой же, но он еще более тонкий был. Если за год за этот после оформления соответствующих документов в семье появляется еще ребенок, на него опять надо оформлять документы. Мы говорили вот с коллегами, можно этого не делать, нужно внести изменения в действующие правила, с тем чтобы на малыша, который появился за этот год начислялись все необходимые средства, выплаты автоматические. В том же объеме, который получают старшие дети», — сказал президент.
Спустя год пособия должны автоматически оформляться сразу на всех детей, добавил Путин.
«Так можно сделать. Мы так договорились. Татьяна Алексеевна (Голикова — ред.), я прошу это зафиксировать», — сказал Путин.