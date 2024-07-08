Путин поддержал идею автоматического продления пособий на детей

«Там вставал вопрос такой же, но он еще более тонкий был. Если за год за этот после оформления соответствующих документов в семье появляется еще ребенок, на него опять надо оформлять документы. Мы говорили вот с коллегами, можно этого не делать, нужно внести изменения в действующие правила, с тем чтобы на малыша, который появился за этот год начислялись все необходимые средства, выплаты автоматические. В том же объеме, который получают старшие дети», — сказал президент.