Иран предложил соединить платежные системы стран БРИКС

После начала военной операции на Украине и введения западных санкций Россия испытывает сложности с трансграничными платежами. В качестве одного из решения проблемы власти предлагают создать расчетно-платежную инфраструктуру на базе центробанков стран БРИКС. Речь идет о платформе для проведения платежей в национальных валютах и трансграничных операций в цифровых валютах. Глава российского Минфина Антон Силуанов говорил, что детали этого проекта могут представить осенью на саммите стран БРИКС. Первый зампред Центробанка России Владимир Чистюхин призывал использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчетов. В противном случае, по его словам, экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».