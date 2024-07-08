Газпромбанк запланировал открытие офиса в Китае

Газпромбанк — один из немногих крупных российских игроков, кто пока не находится под блокирующими санкциями США и Евросоюза. В то же время он все равно сталкивался с ограничениями на международные переводы — как минимум в долларах. Согласно информации на его сайте, в Пекине у ГПБ есть только представительство. В отличие от филиала это не самостоятельное юрлицо, имеющее местную банковскую лицензию.