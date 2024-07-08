Фрахт нефтяных танкеров неожиданно подорожал в портах России

Ставки из портов Балтики до Западной и Восточной Индии пока еще снижаются, несмотря на рекордный экспорт на уровне 1,6 млн барр. в сутки, оценивают в ЦЦИ. Для танкера класса Aframax они уменьшились на 10,3% ($7,4 за баррель) и 7,6% ($7,9 за баррель) соответственно. Однако в Северный Китай фрахт из портов Балтики стал дороже на 9% ($11,7 за баррель), что свидетельствует о росте спроса со стороны китайских потребителей. Также в направлении Западной Индии выросли ставки на танкеры класса Suezmax (135 тыс. т) из Новороссийска и Мурманска — на 1,3% ($6,2 за баррель) и 3,4% ($8,3 за баррель) соответственно.