Эксперты сообщили об увеличении доходов внештатных специалистов разных профилей

Кроме того, фиксируется рост за полгода среднемесячных доходов у ряда других специалистов, работающих в качестве внештатных сотрудников: на 53% у рекрутеров — до 46,3 тыс. рублей, на 14% у финансовых менеджеров — до 143 тыс. рублей, на 8% у системных аналитиков — до 181 тыс. рублей, на 8% у графических дизайнеров — до 56,5 тыс. рублей, на 34% у редакторов текстов — до 67 тыс. рублей.