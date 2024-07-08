«Дочка» American Express подала заявление о самоликвидации

В базе указано, что заявление о начале процедуры ликвидации компании подано 4 июля 2024 года. За 2023 год чистая прибыль юрлица составила −90 млн 65 тыс. руб.
Кредитная организация стала первым иностранным банком, который принял решение о добровольной сдаче лицензии вместо продажи бизнеса. В конце мая президент России Владимир Путин одобрил процедуру.
После начала военной операции на Украине American Express отказалась от сотрудничества с российскими банками, которые попали в санкционные списки, а затем прекратила все бизнес-операции в стране.
Осенью 2022 года президент Владимир Путин указом запретил продажу банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. В перечень попали 45 банков, включая «Америкэн экспресс банк».
Несколько иностранных банков, в том числе дочерние предприятия австрийского Raiffeisen Bank, итальянского UniCredit и венгерского OTP Bank, продолжают работу в России. В Кремле отмечали, что они выполняют важные функции в интересах зарубежных клиентов.