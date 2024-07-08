ЦБ запустит рейтинговый репозиторий 8 июля

Информация в репозитарии будет содержать названия агентств, указание рейтингов и ссылки на пресс-релизы об их присвоении — чтобы человек мог ознакомиться с обоснованием решений РА, пояснила «Известиям» замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кристина Алешина. На платформе можно будет ввести в поисковую строку название компании и узнать ее рейтинг в каждом из агентств. Сейчас для этого необходимо самостоятельно проверять информацию на сайте каждого РА.